Ліга націй

Протягом жовтня французи візьмуть участь у двох поєдинках Ліги націй.

У жовтневих виїзних матчах збірної Франції проти Ізраїля (в Угорщині) та Бельгії капітаном "Ле Бле" буде опорний півзахисник Орельєн Чуамені.

Зазвичай із капітанською пов'язкою на поле виходить центральний нападник Кіліан Мбаппе. Однак, на жовтневі поєдинки Ліги націй керманич збірної Франції Дідьє Дешам його не викликав.

Чуамені зазначив, що майбутній вихід на поле в якості капітана "Ле Бле" є великою відповідальністю.

"У нас була дискусія з тренером і він розповів мені про це рішення. Я дуже щасливий", — цитує слова 24-річного француза журналіст Фабріціо Романо.

На рахунку півзахисника три голи та один асист у 36 матчах за національну команду.

Нагадаємо, поєдинок Ізраїль — Франція відбудеться завтра, 10 жовтня, тоді як зустріч Бельгія — Франція заплановано на понеділок, 14 жовтня.