Ліга націй

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", обирає ідеальний склад національної команди.

Збірна України продовжує виступи в Лізі націй-2024/25, де наступним суперником команди Сергія Реброва стане Грузія 11 жовтня.

Нагадаємо, що "синьо-жовті" виступають у групі B1, де їхніми опонентами є також Албанія та Чехія.

Ми традиційно пропонуємо вам пофантазувати та обрати майбутній стартовий склад і звірити ваш варіант із вибором редакції Football.ua.

СКЛАД ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), Олександр Сваток (Остін, США).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Владислав Кабаєв (усі — Динамо Київ), Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі — Шахтар Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — Полісся Житомир), Іван Калюжний (Олександрія), Михайло Мудрик (Челсі Лондон, Англія).

Нападники: Артем Довбик (Рома Рим, Італія), Роман Яремчук (Олімпіакос Пірей, Греція), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список

Артем Бондаренко, Данило Сікан (обидва — Шахтар Донецьк), Олександр Мартинюк (Олександрія).

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Будемо відштовхуватися від того, що збірна України знову зіграє за традиційною схемою 4-3-3.

ВОРОТАР

Оскільки Андрій Лунін, на жаль, не зміг бути присутнім у таборі національної команди в жовтні, тренерський штаб довикликав із резервного списку Дмитра Різника з донецького Шахтаря.

Однак найочевиднішим варіантом на позицію голкіпера збірної все одно є Анатолій Трубін. За представником лісабонської Бенфіки був вересневий міжнародний цикл, і хоча він був провальним для команди, до воротаря претензій ніхто не висував.

За час поміж цими павзами Анатолій провів п’ять матчів, у тому числі — 4:0 проти мадридського Атлетіко в Лізі чемпіонів УЄФА, у кожному його команда перемагала, пропустивши загалом три голи.

Вибір Football.ua: Анатолій Трубін

ПРАВИЙ ЗАХИСНИК

На цю позицію претендують три футболісти: Юхим Конопля, Олександр Тимчик, Богдан Михайліченко.

І хоча збірній треба буде багато працювати на атаку, про захист проти Грузії забувати теж не доведеться. Саме тому Конопля за рахунок балансу може вибороти для себе місце в стартовому складі, тоді як за ходом гри Тимчик із легкістю може його замінити. Варіант із Михайліченком знадобиться, якщо, не дай Боже, станеться щось із представниками Шахтаря та Динамо.

Вибір Football.ua: Юхим Конопля

ЦЕНТРАЛЬНІ ЗАХИСНИКИ

На цю позицію є одразу п'ять виконавців: Валерій Бондар, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Максим Таловєров, Олександр Сваток.

Загалом, вибір без вибору. Основний центральний захисник Борнмута — узагалі ледь не головна надія нашої команди на наступні декілька років, а Матвієнко вже встиг зарекомендувати себе, як його стабільний партнер у зоні.

Вибір Football.ua: Ілля Забарній та Микола Матвієнко

ЛІВИЙ ЗАХИСНИК

На позицію лівого захисника претендують Микола Матвієнко та Богдан Михайліченко.

Добре, вибір без вибору, після чергової травми Віталія Миколенко, у нас саме в цьому амплуа.

Вибір Football.ua: Богдан Михайліченко

ОПОРНИЙ ПІВЗАХИСНИК

На позицію опорного півзахисника у Сергія Реброва є три варіанти: Іван Калюжний, Дмитро Криськів та Тарас Степаненко. Сергій Сидорчук не потрапив у заявку.

Травма ребер у Володимира Бражка та відсутність виклику для Сергія Сидорчука достатньо красномовно свідчать нам про те, що опцій у тренерського штабу фактично не лишилось.

І судячи з того, яку увагу приділяють цьому питанню, ми таки побачимо дебют представника Олександрії за "синьо-жовтих", бо наддосвідченому Тарасу Степаненку вже відверто дошкуляють травми, а "погратись у Пушича" та спробувати трьох легких центральних півзахисників Сергій Ребров точно не виявить бажання.

Вибір Football.ua: Іван Калюжний

ЦЕНТРАЛЬНІ ПІВЗАХИСНИКИ

У центрі поля у Сергія Реброва є чотири варіанти: Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Віталій Буяльський, Дмитро Криськів

Несподіванок очікувати не доводиться й тут. Зінченко та Маліновський поза заявкою через травми, для Буяльського місця в тактичному малюнку й у цій команді немає, а Криськіва ще недостатньо награли, аби кидати в бій у настільки відповідальний момент.

Вибір Football.ua: Микола Шапаренко та Георгій Судаков

ПРАВИЙ ВІНГЕР

Тут є три варіанти: Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Олександр Зубков.

Циганков отримав пошкодження, ситуація з не викликом/довикликом і в підсумку відсутністю Ярмоленка вже починає бути схожою на футбольний мем, а тим часом плече готово підставити житомирське Полісся. Ще й Імад Ашур трохи пограв у свої "mind-games", і в останньому матчі проти Ворскли (2:1) активно використовував найкращого, станом на зараз, бомбардира УПЛ Олександра Назаренка праворуч в атаці, звідки він і віддав свій черговий асист. А є ж ще й його одноклубник Олексій Гуцуляк у заявці! Тож позиції Зубкова, який тільки набирає оберти останній місяць, виглядають ніяково.

Вибір Football.ua: Олексій Гуцуляк

ЛІВИЙ ВІНГЕР

На цій позиції у Реброва є три варіанти: Владислав Кабаєв, Михайло Мудрик, Олександр Назаренко.

Під час вибору гравця для цієї позиції Ребров може відчувати себе доволі вільно. Тут і працьовитий Кабаєв на всі випадки життя, і надрезультативний Назаренко, але без досвіду гри на міжнародному рівні, а також завжди гостроатакувальний Михайло Мудрик. І оскільки захист Грузії є далеко не найбільш надійною ланкою в світі футболу, то тут можна й ризикувати з вибором.

Вибір Football.ua: Олександр Назаренко

ФОРВАРД

На жовтневому зборі у Реброва є три варіанти: Артем Довбик, Роман Яремчук, Владислав Ванат.

Нападник Роми пропускав вересневий цикл, і, як бачимо, устиг за цей час більше інтегруватись у новий колектив. Довбик нині перебуває в забивній формі, тоді як його конкуренти, м’яко кажучи, не вражають. Яремчук за цей час провів за Олімпіакос трохи більше за 100 хвилин у трьох матчах без голів, тоді як Ванат грав майже в чотири рази більше, але з тим самим доробком. Якось не вражає.

На відміну від потенційного "вовчого тризубу" на вістрі нашої атаки. Такого ще не було.

Вибір Football.ua: Артем Довбик

КОМАНДА НА МАТЧ ПРОТИ ГРУЗІЇ ВІД FOOTBALL.UA

Саме таким вийшов наш склад на майбутній матч проти збірної Грузії. Сподіваємося, що "синьо-жовті" реабілітуються за невдачі під час вересневого циклу!

Дізнаємося рішення Сергія Реброва та його тренерського штабу вже зовсім скоро... Бажаємо нашим хлопцям успіхів та удачі!