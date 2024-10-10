Ліга націй

Капітан Франції прокоментував прийдешній поєдинок.

Національна збірна Франції завершує підготовку до гостьового матчу третього туру Ліги націй УЄФА проти Ізраїля.

Через продовження бойових дій на території країни-господарки протистояння гру буде проведено на нейтральному полі в Будапешті, на стадіоні Йожефа Божика.

Окрім цього, через останні військові рішення керівництва Ізраїля виник конфлікт поміж владою країни та президентом Франції Емманюелем Макроном, повз що не зміг пройти новоспечений капітан "Les Bleus" півзахисник Орельєн Чуамені під час свого інтерв’ю.

"Ідеться про те, щоб бути лідером, який об'єднує команду, бути прикладом і бути хорошим товаришем. Це те, ким я хочу бути.

Ви не повинні турбуватись про це. Я буду обмірковувати це призначення це ще довго, тому що це здається лише мрією, коли ти молодий футболіст. Треба максимально використати цей момент.

Завтрашній матч проти Ізраїлю? Це, звичайно, футбольний матч, але важко ігнорувати контекст. Нам треба просто зіграти футбольний матч, але він буде дуже важливим і для решти контекстів.

Я не можу сказати, що для нас усе це не має значення. Я говорив з Кіліаном Мбаппе вчора ввечері, і ми не настільки багато говорили про роль капітана, як про щось інше.

Завтра у нас буде час зосередитись на грі. Але багато людей у нас у роздягальні розмовляють про останні події в світі, це все робиться інстинктивно", — заявив французький виконавець.

Матч Ізраїль — Франція відбудеться 10 жовтня, о 21:45.