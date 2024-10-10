Ліга націй

Відбулися стартові матчі турніру у жовтневому циклі.

Сьогодні, 10 жовтня, відбулися стартові матчі групової стадії Ліги націй у рамках третього туру.

У групі С4 збірна Північної Македонії в гостях здобула перемогу над Латвією з рахунком 3:0.

Перемогу македонцям забезпечили забиті м'ячі у виконанні Яні Атанасова, Ліріма Камілі та Еліфа Ельмаса.

Після трьох ігор Північна Македонія набрала сім очок і лідирує у групі, а у Латвії три бали та третій рядок.

Латвія — Північна Македонія 0:3

Голи: Атанасов, 35, Камілі, 70, Ельмас, 90+3.

Латвія: Матревич — Циганікс, Ягодінскіс (Ульдрікіс, 71), Тоберс, Балодіс, Юрковскіс — Зеленковс (Дашкевичс, 82), Варславанс, Савельєвс (Вапне, 82), Ікауньєкс — Гутковскіс (Сітс, 17).

Північна Македонія: Дімітрієвскі — Ашковскі (Дімоскі, 55), Мусліу (Костадінов, 55), Манєв, Аліоскі (Камілі, 66) — Алімі, Барді, Атанасов — Ельмас, Бабунскі (Рістовскі, 66), Міовскі (Велкоскі, 85).

Попередження: Циганікс — Дімоскі, Рістовскі.

У дивізіоні D2 збірна Молдови на своєму полі обіграла Андорру з рахунком 2:0 завдяки голам Артура Йоніце та Максима Кожокару.

Після двох ігор у Молдови шість очок і перше місце, а в Андорри нуль балів та останній рядок за Мальтою (три).

Молдова - Андорра 2:0

Голи: Йоніце, 31, Кожокару, 90+5.

Молдова: Челядник — Рябчук, Бабогло, Мудрак, Крачун, Плетіке — Йоніце (Кожокару, 71), Раце (Мандриченко, 82), Моцпан (Марандич, 58), Каймаков (Стине, 71) — Дамашкан (Постолаки, 57).

Андорра: Альварес — Сервос, Льйовера, Сан-Ніколас, К. Гарсія — М. Гарсія (Санчес, 61), Валес (Пуйоль, 84), Олівера, Тейшейра (Рамос, 71) — Мартінес (Куку, 61), Росас.

Попередження: Моцпан, Бабогло, Мудрак, Крачун — Росас, Сан-Ніколас, Рамос, Пуйоль.