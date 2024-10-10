Ліга націй

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи A2, у якому зіграють Італія та Бельгія.

Збірні Італії та Бельгії зіграють на Стадіо Олімпіко в рамках третього туру Ліги націй УЄФА.

Лучано Спаллетті, у порівнянні з матчем проти Франції (3:1), виставив той самий перелік виконавців.

Доменіко Тедеско, після поразки від Франції (0:2), залучив до стартового складу де Кейпера на лівий фланг оборони, тоді як Мангаля гратиме в опорній зоні, а Де Кетеларе та Троссар гратимуть під нападником.

Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Бастоні, Калафіорі — Камб'язо, Фраттезі, Річчі, Тоналі, Дімарко — Пеллегріні — Ретегі.

Запасні: Ді Грегоріо, Вікаріо, Белланова, Буонджорно, Фаджолі, Мальдіні, Габбія, Околі, Лукка, Распадорі, Удоджі, Пізіллі.



Бельгія: Кастельс — Дебаст, Фас, Теат, де Кейпер — Тілеманс, Мангаля — Де Кетеларе, Троссар, Доку — Опенда.