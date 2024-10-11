Ліга націй

Відбулися чергові матчі Ліги націй.

Сьогодні, 10 жовтня, відбулися матчі третього туру групової стадії Ліги націй у дивізіоні В.

У групі В2 збірна Греції сенсаційно обіграла Англію з рахунком 2:1.

Греки відкрили рахунок на старті другого тайму зусиллями Евангелоса Павлідіса, проте за три хвилини до кінця основного часу матчу Джуд Беллінгем зрівняв цифри на табло. Однак останнє слово було за греками, коли на четвертій компенсованій хвилині Павлідіс оформив дубль.

Англія - Греція 1:2

Голи: Беллінгем, 87 — Павлідіс, 49, 90+4.

Англія: Пікфорд — Льюїс, Колвілл, Стоунс, Александер-Арнольд — Палмер, Райс — Фоден (Соланке, 72) — Гордон (Воткінс, 72), Сака (Мадуеке, 51), Беллінгем.

Греція: Влаходімос — Яннуліс, Куліеракіс, Мавропанос, Рота — Сіопіс (Зафейріс, 66), Курбеліс (Манталос, 74) — Цоліс (Константеліас, 86), Бакасетас (Вагіаннідіс, 86), Масурас (Пелкас, 66) — Павлідіс.

Попередження: Сака, Райс — Куліеракіс, Курбеліс, Павлідіс, Пелкас.

В іншому матчі квартету Ірландія вирвала перемогу над Фінляндією з рахунком 2:1. На гол фінів у виконанні Йоеля Пох'янпало, ірландці відповіли результативним ударом Ліама Скейлса на 57 хвилині. Перемогу ірландцям приніс точний удар Роббі Брейді на 88 хвилині.

Фінляндія — Ірландія 1:2

Голи: Пох'янпало, 17 — Скейлс, 57, Брейді, 88.

Група B2 1 Греція 3 3 0 0 7 1 6 9 2 Англія 3 2 0 1 5 2 3 6 3 Ірландія 3 1 0 2 2 5 -3 3 4 Фінляндія 3 0 0 3 1 7 -6 0

У групі В3 збірна Норвегії розібралася зі Словенією з рахунком 3:0. Перемогу норвежцям забезпечив оформлений дубль у виконанні Ерлінга Голанда, а ще один м'яч на рахунку Александера Серлота.

Норвегія — Словенія 3:0

Голи: Голанд, 7, 62, Серлот, 52.

В іншій зустрічі Австрія розгромила Казахстан із рахунком 4:0. У складі австрійців забивали Крістоф Баумгартнер, Філіп Лінгарт, Марсель Забітцер та Маттіас Зайдль.

Австрія - Казахстан 4:0

Голи: Баумгартнер, 10, Лінгарт, 53, Забітцер, 56, Зайдль, 79.