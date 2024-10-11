Ліга націй

Олександр Петраков незадоволений результатом матчу Ліги націй.

Головний тренер збірної Вірменії Олександр Петраков прокоментував нічию проти Фарерських островів (2:2) в матчі Ліги націй.

"Дуже важка та нервова гра вийшла. Звинувачувати когось, футболістів я не буду – це футбол. Футбол складається не з помилки однієї людини, а з ланцюжка помилок.

Знаходити крайнього, когось звинувачувати я не буду. Це молоді хлопці, вони будуть прогресувати. Надалі, думаю, вони будуть хорошими футболістами. Вийшла бойова нічия. Добре, що так вийшло, наприкінці ми зрівняли рахунок.

Я подякував футболістам за самовіддачу. Просто страждає індивідуальна майстерність – на цьому рівні треба забивати м'ячі. Рухаємось далі", — цитує Петракова ФФ Вірменії.

Також в цій групі Північна Македонія обіграла Латвію (3:0).