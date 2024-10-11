Ліга націй

Тренер вважає, що його команда мала шанс на перемогу.

Головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско висловився про нічию в матчі Ліги націй проти збірної Італії (2:2).

"Ми грали краще, перейшовши на схему 4-2-3-1, навіть до червоної картки. У нас не було правильного підходу, ми були не такі компактні, якими б мали бути після пропущеного м'яча на початку гри. Звичайно, такі гравці, як Де Брюйне, Онана і Лукаку, можуть допомогти, коли ви граєте в таку гру і зустрічаєтесь з таким суперником.

Я італієць і знаю, що іноді може бути ще складніше, коли Італія грає вдесятьох. Вони майстри глибокої оборони, коли це необхідно. Ми не створили багато моментів, попри те, що володіли м'ячем, хоча було нелегко знайти простір. Я щасливий і пишаюся нашою молодою командою. Ми поставили за мету – постійно вдосконалюватися і ми постараємося це зробити", – сказав Тедеско.

У наступному турі збірна Італії зіграє вдома проти Ізраїля, а Бельгія прийматиме Францію.