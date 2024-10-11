Ліга націй

Але тренер знайшов у цьому позитив.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсман прокоментував велику кількість травмованих гравців перед матчами Ліги націй.

"Так, у нас багато травмованих. Але ви можете дивитися на це з двох сторін: або скаржитися, або намагатися шукати рішення. Я вважаю, що ця ситуація є шансом для тих гравців, хто мало грає. Вони можуть проявити себе", – впевнений Юліан.

Через травми не зможуть зіграти Марк-Андре тер Штеген, Кай Гаверц, Джамал Мусіала, Ніклас Фюллькруг, Давід Раум, Робін Кох і Беньямін Генріхс.

11 жовтня німці зіграють проти Боснії, 14 жовтня прийматимуть Нідерланди.