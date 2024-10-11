Ліга націй

Італійці втратили перемогу над бельгійцями.

Півзахисник збірної Італії Сандро Тоналі прокоментував нічийний результат матчу 3-го туру Ліги націй зі збірною Бельгії (2:2). Цитує гравця Ньюкасла Sky Sport Italia.

"Це був хороший матч, червона картка — частина футболу, і ми повинні прийняти це. Команда продемонструвала, що вміє грати у футбол.

Було складно повернутися в гру, тому що ніхто не очікував вилучення, але ми показали, що є командою, у перші 40 хвилин. Ми приймаємо, що після червоної картки гра може змінитися, зокрема й тому, що вони одразу ж забили, але протягом години ми трималися проти справді сильного суперника.

У перші 40 хвилин на полі можна було побачити веселощі, а це те, чого нам не вистачало в останній рік. Це те, що нам подобається найбільше. Потім ці веселощі перетворилися на страждання, але ми залишилися єдині й компактні та змогли закінчити матч із високо піднятою головою", — сказав Тоналі.

Наступний свій матч збірна Італії проведе з національною командою Ізраїля. Гра відбудеться 14-го жовтня, о 21:45 за київським часом.