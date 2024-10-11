Ліга націй

Ірландець не готовий до великого тиску на містку збірної Англії

Тимчасовий головний тренер збірної Англії Лі Карслі висловився про своє майбутнє у керма "трьох левів". Цитує ірландця The Telegraph.

"Моє завдання було зрозумілим із самого початку — я проходжу три збори і все. Залишилося три гри, а потім, сподіваюся, я повернуся в молодіжну команду. Це майже ніяк не вплине на ситуацію.

У цьому плані нічого не змінилося. Моє завдання — провести три збори, а потім передати справи. Мені пощастило, що у мене і так хороша робота з молодіжною збірною, але після першого збору, після двох дійсно хороших виступів, мої амбіції не змінилися. Важливо, щоб я віддав всі сили в наступних трьох матчах, і я дійсно щасливий і задоволений спілкуванням із керівництвом.

Мені комфортно на моєму місці, і завдання ясні. Мені комфортно, і я впевнений у цьому. Після першого збору я не став надто хвилюватися або занадто вірити, я прекрасно розумію, що це одна з найкращих робіт у світі з точки зору можливості виграти велике змагання", — заявив Карслі.

У наступному матчі збірна Англії зустрінеться з національною командою Фінляндії. Гра відбудеться 13-го жовтня, о 21:45 за київським часом.