Ліга націй

У понеділок, 14 жовтня, "адзуррі" прийматимуть Ізраїль у Лізі націй.

Атакувальний півзахисник Аталанти Ніколо Дзаніоло отримав виклик до італійської національної команди, передає офіційний сайт місцевої Федерації футболу (FIGC).

Місце в збірній Італії для 25-річного гравця знайшлося на тлі дискваліфікації його колеги за позицією Лоренцо Пеллегріні. Вилучення представник Роми отримав ближче до завершення першого тайму домашнього матчу проти збірної Бельгії (2:2) у третьому турі Ліги націй вчора, 10 жовтня.

На рахунку Дзаніоло два голи та один асист у 19 поєдинках за "адзуррі". У наступному турі ЛН Італія прийматиме Ізраїль (14 жовтня).

Головний тренер італійців Лучано Спаллетті раніше дав свій коментар щодо матчу проти Бельгії.