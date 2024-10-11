Ліга націй

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи B1, у якому зіграють Україна та Грузія.

Збірні України та Грузії зіграють у Познані в рамках третього туру Ліги націй УЄФА.

Сергій Ребров, після поразки від Чехії (2:3), залучив до стартового складу Коноплю та Таловєрова до лінії захисту, тоді як Судаков та Калюжний гратимуть у центрі поля, а Гуцуляк та Довбик долучаться до атаки.

Віллі Саньйоль, на тлі перемоги над Албанією (1:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Таловєров, Матвієнко — Судаков, Калюжний, Шапаренко — Гуцуляк, Довбик, Мудрик.

Запасні: Бущан, Різник, Михайліченко, Бондар, Яремчук, Буяльський, Сваток, Назаренко, Ванат, Тимчик, Зубков, Криськів.



Грузія: Мамардашвілі — Какабадзе, Гвелесіані, Кашия, Двалі, Лочошвілі — Чакветадзе, Кітеішвілі, Кочорашвілі — Мікаутадзе, Кварацхелія.

Запасні: Лорія, Гугешашвілі, Кверквелія, Зівзівадзе, Давіташвілі, Цитаішвілі, Гочолеішвілі, Гуліашвілі, Алтунашвілі, Шенгелія, Нонікашвілі, Гоглічідзе.



Гра Україна — Грузія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.