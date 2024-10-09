Ліга націй

Football.ua розповідає, де дивитися матч Ліги націй.

У п'ятницю, 11 жовтня, збірна України проведе свій третій матч у груповому етапі Ліги націй, де суперником команди Сергія Реброва буде Грузія.

Поєдинок збірних проходитиме у Познані на стадіоні ENEA Stadion. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.

Між собою Україна та Грузія провели дев'ять матчів, з яких шість закінчувалися перемогами "синьо-жовтих", а ще чотири були зіграні внічию. Статистика м'ячів 16:6 на користь українців.

Останній матч датований влітку 2015 року, коли Україна обіграла Грузію (2:1) у товариській зустрічі. До цього була нічия (1:1) у відборі Євро.

Де дивитись матч Україна — Грузія

Пряма трансляція матчу в Україні буде доступна на каналі "Megogo Футбол", який входить до пакету "Максимальний" відеосервісу MEGOGO. Також матч покаже телеканал Суспільне Спорт.

Нагадаємо, після перших двох матчів нового розіграшу Ліги націй Україна не набрала очок, поступившись Албанії (1:2) та Чехії (2:3). У Грузії дві перемоги та шість очок на вершині квартету В1.