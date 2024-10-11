Ліга націй

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11 жовтня збірна України зіграє матч третього туру Ліги націй проти Грузії.

Україна — Грузія: Анонс і прогноз на матч Ліги націй

Гра відбудеться в Познані на Enea Stadion і розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Загалом в історії протистоянь Грузія та Україна провели шість поєдинків: чотири офіційних і два товариських. Україна не програла жодного матчу: чотири перемоги та дві нічиї.

Востаннє команди зустрічалися в рамках товариського матчу. У 2015 році українці здобули мінімальну перемогу 2:1 завдяки голам Кравця та Коноплянки.

Матч Україна — Грузія розпочнеться у п'ятницю, 11 жовтня о 21:45. Слідкувати за зустріччю можна в онлайн-трансляції на Football.ua.