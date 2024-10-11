Ліга націй

Хавбек Олександрії вийде в стартовому складі "синьо-жовтих" у матчі Ліги націй проти Грузії.

У рамках третього туру Ліги націй УЄФА національна збірна України зустрінеться в Познані зі збірною Грузії (Сакартвело).

Тренерський штаб "синьо-жовтих" на чолі з Сергієм Ребровим визначився зі стартовим складом на це протистояння, в якому знайшлося місце центральному півзахиснику Олександрії Івану Калюжному.

Для 26-річного українського опорника цей поєдинок проти картвелів стане дебютним у складі збірної України.

Нагадаємо, матч Україна — Грузія відбудеться сьогодні, 11 жовтня, о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за ключовими подіями цього протистояння в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.