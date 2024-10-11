Ліга націй

До вашої уваги статистика за підсумками першого тайму матчу Україна — Грузія в Лізі націй.

Михайло Мудрик - автор гола в першому таймі у ворота Грузії, УАФ

Михайло Мудрик - автор гола в першому таймі у ворота Грузії, УАФ

У рамках третього туру Ліги націй УЄФА національна збірна України зустрілася в Познані зі збірною Грузії (Сакартвело).

За підсумками першого тайму команда Сергія Реброва має мінімальну перевагу в рахунку завдяки єдиному голу Михайла Мудрика, який після сольного зміщення з флангу в центр вразив ворота картвелів на 35-ій хвилині.

За першу половину зустрічі "синьо-жовті" завдали дев'ять ударів у бік воріт суперника, один із яких вирушив у площину воріт (гол Мудрика). У збірної Грузії, у свою чергу, всього п'ять ударів та два у площину.

СТАТИСТИКА ПЕРШОГО ТАЙМУ:

Нагадаємо, матч Україна — Грузія розпочався о 21:45. Слідкуйте за ключовими подіями цього протистояння в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.