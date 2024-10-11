Ліга націй
11 жовтня 2024, 23:50
Україна з голом Мудрика мінімально здолала Грузію
Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", підбивають підсумки матчу збірної України в Лізі націй, у якому команда Сергія Реброва обіграла лідерів квартету.
Україна — Грузія, Getty Images
11 жовтня 2024, 23:50
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Україна — Грузія 1:0
Гол: Мудрик, 35
Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Таловєров, Матвієнко — Судаков (Сваток, 90+1), Калюжний (Криськів, 90+1), Шапаренко — Гуцуляк (Зубков, 75), Довбик (Яремчук, 75), Мудрик (Назаренко, 85).
Грузія: Мамардашвілі — Кітеішвілі, Кашия, Двалі, Какабадзе, Кочорашвілі (Давіташвілі, 71) — Гвелесіані (Зівзівадзе, 82), Лочошвілі (Шенгелія, 59), Чакветадзе — Мікаутадзе, Кварацхелія.
Попередження: Матвієнко, Калюжний, Конопля, Таловєров — Кашія, Двалі, Кочорашвілі