Ліга націй

Гравці вийшли на поле в другому таймі матчу Ліги націй.

Збірна України в Польщі приймає збірну Грузії у рамках третього туру Ліги націй УЄФА-2024/25.

За рахунку 1:0 на користь "синьо-жовтих", у другому таймі протистояння, на полі з'явилися двоє дебютантів.

На 85-й хвилині Олександр Назаренко замінив Михайла Мудрика, а п'ятьма хвилинами пізніше замість Івана Калюжного вийшов Дмитро Криськів.

Нагадаємо, що для Калюжного цей матч теж був першим у футболці національної команди.