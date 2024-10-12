Ліга націй

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", оцінює дії футболістів збірної України у матчі Ліги націй УЄФА.

Це сталось. Збірна України здобула першу перемогу в цьому розіграші Ліги націй УЄФА. Нарешті. Із третьої спроби, про що ми точно не забуваємо, але напругу довкола команди цей успіх точно частково зняв. Ще й проти кого! Колектив Віллі Саньйоля багато хто готовий був носити на руках після Євро-2024 та вдалого вересня, але "синьо-жовті" продемонстрували, що "хрестоносцям" ще є над чим працювати. А те, що команді Сергія Реброва є над чим працювати, то ми й без нагадувань пам’ятаємо. Проте цього вечора хотілось просто потішитись успіху. Нарешті.

За підсумками голосування за підтримки національного спонсора збірної України, бренда "Львівське", приз "Лев матчу" у грі проти Грузії отримав нападник нашої національної команди — Михайло Мудрик. Напевно, це й був приклад того самого виступу, якого ми й очікували від представника лондонського Челсі весь цей час. Коли різницю можна побачити також і на табло, а не тільки десь там у стосах різноманітної та дуже цікавої статистики. Мудрик цього вечора намагався бути всюди, і, як не дивно, йому це вдавалось. Здогадайтесь без підказок, де найяскравіша пляма на його тепловій мапі за підсумком гри? Правильно, на позиції лівого захисника. Як би це дивно не звучало. Дуже солідний виступ. Нарешті.

Football.ua оцінює гру футболістів збірної України у матчі на стадіоні Міському стадіоні в Познані (за 10-бальною шкалою).

Україна



Анатолій Трубін — 7,0. Представники Сакартвело провели геть не найкращий свій матч у плані атаки, але то вже їхня проблема. Від нашої оборони вимагалось не пропустити, і це завдання було виконано, нехай і не без пригод. Як завжди. Власне, на рахунку Трубіна чотири сейви, тобто всі удари, які з гри летіти в площину його воріт. Але ось той, найбільш прикрий, Анатолій таки пропустив, і при цьому сам і привіз небезпеку на власні ворота. Однак халепа оминула стороною.

Юхим Конопля — 6,5. Достатньо викликів на фланзі було в нашого правого захисника, і, за великим рахунком, обійти його один в один удалось лише лічену кількість разів за гру. Проте Конопля присвятив усю увагу захисту й його дещо не вистачало попереду, що, за такого суперника навпроти, не викликає особливого здивування.

Ілля Забарний (6,5) — Максим Таловєров (6,5) — 6,5. У пари наших центральних захисників цього разу був нестандартний виклик, бо обидва форварди суперників атакували з глибини й досягали свого за рахунок дриблінгу, а не боротьби, до якої Забарний та Таловєров, певна річ, більше звикли. Звідси й окремі неприємні епізоди, коли доводилось залишатись відіграними, однак постійно було кому страхувати, що загалом добре. Відзначимо ще й збільшену кількість браку під час передач від Іллі, у порівнянні навіть із невдалими попередніми матчами, але це також загалом вписується до не найбільш упевненого періоду для нього в сезоні.

Микола Матвієнко — 6,5. Ребров не став ризикувати й кидати в бій класичного флангового захисника Михайліченка, а натомість обрав більш стриманий варіант. І з точки зору саме гри позаду Матвієнко загалом упорався успішно, ще й опція дальніх передач з’явилась, що також стало при нагоді в окремих епізодах.

Микола Шапаренко — 6,5. Центральний півзахисник збірної України цього вечора був сконцентрований на допомозі в гри в обороні, тому попереду ми бачили його лише в першому таймі, як, наприклад, у тому епізоді з невдалим ударом головою. У решті ситуацій Шапаренко допомагав Калюжному й був у цьому продуктивним, нехай і на загальному тлі це був не найбільш яскравий його матч у цьому сезоні так точно.

Іван Калюжний — 8,0. Кращим цей вечір для нашого опорника-дебютанта був би тільки в тому випадку, якби він забив так само, як свого часу під час дебюту за Динамо Київ на чолі із Сергієм Ребровим. Але й без того Калюжний — володар м’яча, коли той опинявся будь-де поблизу нашого штрафного й при цьому Іван брав участь у моменті. Такі матчі запам’ятовуються на все життя.

Георгій Судаков — 6,5. Гольовий пас, так чи інакше, цього вечора залишився за Судаковим, нехай хтось і скаже, що там радше треба відзначати помилку суперника на м’ячі, хоча й нею ще треба було спробувати скористатись на чужій половині. Георгій завершив гру з не найбільш видатним показником точності передач (79%, або 27/34), але й це не дивно — хтось мав малювати ці виходи вперед до атаки.

Олексій Гуцуляк — 6,0. Півзахисник збірної вже явно не дебютант, але й основним варіантом вибору Реброва його не назвеш. Цей вечір для Гуцуляка був складним, адже він багато рухався без м’яча. Що й казати, якщо навіть Довбик отримував контроль частіше, тоді як Олексій брав участь у боротьбі та пресингу.

Артем Довбик — 5,0. Хотілося б, щоб цей матч вийшов успішним для кожного в складі нашої команди, але, на жаль, це не так. Основний нападник провалився й відзначався невдалими діями майже кожного разу, коли до нього доходив м’яч.

Михайло Мудрик — 8,0.

Олександр Зубков, Роман Яремчук — це були такі дві заміни на заключну чверть ігрової години, що могли й зіграти. Яремчук непогано почав працювати корпусом проти захисників, Зубков його підтримував швидкістю та передачами, але то все ж таки був той період матчу, коли довелось відійти на захист власних воріт передусім.

Олександр Назаренко, Олександр Сваток, Дмитро Криськів — два дебюти наостанок від Реброва, аби гравці хоч перемогою змогли надихнутись. І байдуже, що на трьох у цієї групи всього два дотики до м’яча.

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