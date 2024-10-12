Ліга націй

Керманич збірної України висловився про перемогу над Грузією у матчі Ліги націй.

У рамках третього туру Ліги націй УЄФА національна збірна України здобула мінімальну перемогу над Грузією (Сакартвело) завдяки єдиному голу Михайла Мудрика.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров поділився враженнями від гри під час післяматчевої пресконференції та відповів на питання журналістів.

Про дебютантів збірної України в особі Калюжного, Криськіва і Назаренка:

"Я завжди сконцентрований на грі, не відволікаюся на якісь побічні фактори. І сьогодні, й у минулому я був зосереджений на грі. Усі гравці, які вийшли, віддали всі сили і, найважливіше, зробили результат, який зараз дуже важливий".

Чому команда грала більш інтенсивно та з тією енергією, якої ми не бачили в минулих двох матчах:

"Можливо, ви не бачили, а я бачив. Особливо в другому таймі проти Чехії. Ми нанесли 20 ударів, але програли гру. Ми за два поєдинки пропустили п’ять м’ячів. Дуже важко перемагати, коли ти пропускаєш тричі. Тож я не здивований, адже бачив бажання гравців. Найважливіше було зробити результат. Сьогодні це стояло на першому місці. Я вдячний гравцям не лише за віддачу, а й за розуміння гри та своєї ролі на полі".

Про суперечку з картвелами у другому таймі:

"Покричали трішки один на одного. Дійсно, усі дуже переживали за результат, трішки покричали, це не проблема".

Про Хвічу Кварацхелію:

"У збірної Грузії дуже швидкі й технічні гравці атаки. Ми намагалися, щоб вони якомога менше отримували м’яч обличчям до наших воріт, тому грали ближче. Як ви бачили, у другому таймі Хвіча опускався глибше. Це було для нас краще, адже це гравець із високими індивідуальними якостями".

Про гру Івана Калюжного у стартовому складі:

"Я Івана знаю дуже давно, знаю його якості. Він працював зі мною та моїми помічниками, коли був у «Динамо». Коли він виходить на поле, то забуває про все. Він показав сьогодні, що дуже гарно працює на команду. Він дуже багато відбирав м’ячів. Цей виклик він заслужив, у цьому хлопці я впевнений. Він не буде зупинятися на тому, що зробив сьогодні".

Про те, чи зіграє Тарас Степаненко проти Чехії:

"Я вдячний Тарасу. Він приїхав до збірної, він професіонал, ретельно готувався до гри. На жаль, у нього травма, яка потребує більше часу. Ми не могли на нього розраховувати сьогодні, але я впевнений, що він буде готовий на наступну гру. Ми розраховуємо на нього".

Дивитися відео гола та огляд матчу Україна — Грузія ви можете на Football.ua.