Захисник Грузії прокоментував поразку від України.
Гурам Кашія, Getty Images
12 жовтня 2024, 07:55
Напередодні в рамках третього туру Ліги націй УЄФА збірна Грузії поступилась Україні в Познані.
Україна — Грузія 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги націй
Після завершення гри захисник "хрестоносців" Гурам Кашія прокоментував виступ власної команди.
"Долю гри вирішив один епізод. У нас були набагато кращі можливості, але ми не змогли ними скористатись.
На жаль, нам не вдалось здобути очки, але ми грали на виїзді й обом командам довелось грати в складних умовах. У цих умовах ми не грали на тому рівні, на якому грали в попередніх іграх, тому зараз ми повинні якомога швидше відновити свої сили й зіграти так, щоб виграти наступний матч.
Це — прикра невдача, але це також частина нашої подорожі", — заявив грузинський виконавець.
У наступному турі Грузія прийматиме Албанію.