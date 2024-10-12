Ліга націй

Захисник Грузії прокоментував поразку від України.

Напередодні в рамках третього туру Ліги націй УЄФА збірна Грузії поступилась Україні в Познані.

Україна — Грузія 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри захисник "хрестоносців" Гурам Кашія прокоментував виступ власної команди.

"Долю гри вирішив один епізод. У нас були набагато кращі можливості, але ми не змогли ними скористатись.

На жаль, нам не вдалось здобути очки, але ми грали на виїзді й обом командам довелось грати в складних умовах. У цих умовах ми не грали на тому рівні, на якому грали в попередніх іграх, тому зараз ми повинні якомога швидше відновити свої сили й зіграти так, щоб виграти наступний матч.

Це — прикра невдача, але це також частина нашої подорожі", — заявив грузинський виконавець.

У наступному турі Грузія прийматиме Албанію.