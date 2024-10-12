Форвард України прокоментував перемогу над Грузією.
Михайло Мудрик, Getty Images
12 жовтня 2024, 08:35
У рамках третього туру Ліги націй УЄФА напередодні збірна України обіграла Грузію в Познані.
Україна — Грузія 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги націй
Після завершення гри нападник "синьо-жовтих" Михайло Мудрик прокоментував виступ власної команди.
"Я оцінюю цю гру дуже позитивно. Я дуже задоволений характером нашої збірної. Якщо так на кожну гру будемо виходити...
Були певні труднощі з полем, було не дуже легко показувати свій футбол. Ми також незадоволені газоном, як і суперники. У нас багато футболістів, які добре грають на хорошому покритті.
Але не можна все списувати на поле. Той, хто грає у футбол, розуміє, що таке поганий газон, що таке хороший газон. Для всіх були однакові умови.
Ми з хлопцями перед грою вже знали, що на перший план вийде боротьба — хто більше хоче, той більше докладатиме зусиль. Ми виграли матч в цьому компоненті.
Те, що там далі казали... протистояння Мудрик vs Кварацхелія — це вже інше.
Забитий м'яч? Голи для нападників завжди важливі. Я просто зробив свою роботу, те, що вмію робити", — заявив український виконавець.
У наступному турі Україна прийматиме Чехію.