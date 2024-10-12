Ліга націй

Форвард України прокоментував перемогу над Грузією.

У рамках третього туру Ліги націй УЄФА напередодні збірна України обіграла Грузію в Познані.

Україна — Грузія 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри нападник "синьо-жовтих" Михайло Мудрик прокоментував виступ власної команди.

"Я оцінюю цю гру дуже позитивно. Я дуже задоволений характером нашої збірної. Якщо так на кожну гру будемо виходити...

Були певні труднощі з полем, було не дуже легко показувати свій футбол. Ми також незадоволені газоном, як і суперники. У нас багато футболістів, які добре грають на хорошому покритті.

Але не можна все списувати на поле. Той, хто грає у футбол, розуміє, що таке поганий газон, що таке хороший газон. Для всіх були однакові умови.

Ми з хлопцями перед грою вже знали, що на перший план вийде боротьба — хто більше хоче, той більше докладатиме зусиль. Ми виграли матч в цьому компоненті.

Те, що там далі казали... протистояння Мудрик vs Кварацхелія — це вже інше.

Забитий м'яч? Голи для нападників завжди важливі. Я просто зробив свою роботу, те, що вмію робити", — заявив український виконавець.

У наступному турі Україна прийматиме Чехію.