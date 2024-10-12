Ліга націй

Досить важка перемога "бундестім".

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн висловився про перемогу над Боснією і Герцеговиною (2:1) в рамках 3-го туру Ліги націй. Його слова наводить Bayern & Germany.

"Ми почали не дуже добре та занадто багато тримали м'яч без просування в перші десять хвилин матчу. Коли ми це виправили, все змінилося, і ми почали домінувати. З огляду на нашу перевагу, ми могли забити більше голів.

Що стосується пропущеного нами гола, Едін Джеко не повинен був мати стільки простору у нашому штрафному майданчику. Але після цього команда зберегла контроль. Ми не хотіли занадто ризикувати", — сказав Нагельсманн.

Наступний матч збірна Німеччини проведе з національною командою Нідерландів. Гра відбудеться 14-го жовтня, о 21:45 за київським часом.