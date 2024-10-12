Ліга націй

Німці увозять три очки з Сараєво.

Капітан збірної Німеччини Йосуа Кімміх висловився про перемогу над Боснією і Герцеговиною (2:1) у 3 турі Ліги націй. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Я задоволений перемогою. Ми виконали хорошу роботу, хоча могли виграти і більш переконливо. У другому таймі втратили шанс вирішити результат матчу раніше.

На початку зустрічі, до першого голу, у нас не все виходило. Після того, як рахунок став 2:1, був ще один непростий відрізок у 5-10 хвилин. Але загалом ми контролювали гру, мали кілька моментів, щоб забити третій м'яч, плюс ще кілька голів було скасовано через офсайд.

Якби забили третій, було б спокійніше. Мабуть, це єдине, що не сподобалося сьогодні. А в іншому, вважаю, ми показали солідну гру", — сказав Кімміх.

Наступний матч збірна Німеччини проведе з національною командою Нідерландів. Гра відбудеться 14-го жовтня, о 21:45 за київським часом.