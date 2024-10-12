Ліга націй

Гравець зазнав пошкодження в матчі третього туру Ліги націй.

Лівий вінгер Кріс Фюріх залишив розташування збірної Німеччини, передає офіційний сайт місцевого Футбольного союзу (DFB).

Боснія і Герцеговина — Німеччина 1:2 Відео голів та огляд матчу 11.10.2024

Повідомляється, що в матчі проти Боснії і Герцеговини 26-річний німець зазнав пошкодження. На 82-й хвилині зустрічі Фюріх замінив Сержа Гнабрі.

Через травму представник Штутгарта не допоможе колективу Юліана Нагельсманна в поєдинку четвертого туру Ліги націй. У понеділок, 14 жовтня (початок — о 21:45 за Києвом), Німеччина прийматиме Нідерланди.

Зазначимо, що на рахунку Кріса зараз шість матчів за національну команду.