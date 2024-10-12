Гравець зазнав пошкодження в матчі третього туру Ліги націй.
Кріс Фюріх, Getty Images
12 жовтня 2024, 16:49
Лівий вінгер Кріс Фюріх залишив розташування збірної Німеччини, передає офіційний сайт місцевого Футбольного союзу (DFB).
Боснія і Герцеговина — Німеччина 1:2 Відео голів та огляд матчу 11.10.2024
Повідомляється, що в матчі проти Боснії і Герцеговини 26-річний німець зазнав пошкодження. На 82-й хвилині зустрічі Фюріх замінив Сержа Гнабрі.
Через травму представник Штутгарта не допоможе колективу Юліана Нагельсманна в поєдинку четвертого туру Ліги націй. У понеділок, 14 жовтня (початок — о 21:45 за Києвом), Німеччина прийматиме Нідерланди.
Зазначимо, що на рахунку Кріса зараз шість матчів за національну команду.