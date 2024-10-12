Ліга націй

Гравець представляє національну команду з вересня 2014 року.

Центральний нападник Андрей Крамарич відзначився 30-м голом за збірну Хорватії.

Хорватія — Шотландія 2:1 Відео голів та огляд матчу 12.10.2024

На 70-й хвилині поєдинку третього туру Ліги націй УЄФА-2024/25 33-річний хорват уразив ворота Шотландії. Цей результативний удар виявився вирішальним.

За даними transfermarkt, ювілейним голом за національну команду Крамарич відзначився в своєму 99-му матчі. Зазначимо, що Андрей дебютував за Хорватію у вересні 2014 року.

Досягти позначки в 100 поєдинків нападник може у вівторок, 15 жовтня, коли колектив Златко Далича гостюватиме в Польщі.