Ліга націй

Колектив Стіва Кларка був дуже близьким до уникнення поразки.

У рамках третього ігрового дня третього туру Ліги націй УЄФА-2024/25 Хорватія приймала Шотландію в Загребі.

Відкрити рахунок у першому таймі зустрічі вдалося гостям — голом відзначився Раян Крісті. Вже за кілька хвилин Ігор Матанович своїм дебютним результативним ударом відновив паритет. У другій половині поєдинку Крамарич вивів господарів поля вперед.

У компенсований час ворота Домініка Ліваковича уразив Че Адамс, але цей гол було скасовано з використанням системи VAR через офсайд, тож фінальний свисток зафіксував домашню перемогу підопічних Златко Далича.

Хорватія — Шотландія 2:1

Голи: Матанович, 36, Крамарич, 70 — Крісті, 33

Хорватія: Лівакович — Шутало, Чалета-Цар, Гвардіол — Перішич (Якич, 90+1), Модрич, Пашалич (П. Сучич, 46), Соса — Л. Сучич (Батуріна, 62), Матанович (Будімір, 71), Крамарич (Петкович, 71)

Шотландія: Гордон — Ролстон, Суттар, Генлі, Робертсон — Гілмор, Маклін — Доук (Голд, 77), Мактоміней, Крісті — Дайкс (Адамс, 77)

Попередження: Пашалич, Перішич — Генлі, Гілмор

Другий матч цього квартету (Польща — Португалія) відбудеться сьогодні ж, розпочавшись о 21:45 за Києвом. Анонс протистояння доступний за посиланням. Також уже з'явилися стартові склади обох колективів.