Ліга націй

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках Ліги націй, який пройде 13 жовтня і розпочнеться о 19:00.

Збірні Фінляндії та Англії продовжать свій шлях у четвертому сезоні Ліги Націй УЄФА очною зустріччю у Гельсінкі.

Фінляндія — Англія

Неділя, 13 жовтня, 19:00. Олімпійський стадіон (Гельсінкі, Фінляндія). Арбітр — Георгі Круашвілі (Грузія). Пряма трансляція на MEGOGO

Матч збірної Англії в ранньому часовому слоті проти команди, яка найближчим часом точно не перейматиметься боротьбою за місце в дивізіоні Ліги націй УЄФА. Такою була ціна за одну з помилок Гарета Саутгейта свого часу, коли "три леви" з ним на чолі вилетіли з переліку 16 найсильніших команд цього турніру, і тепер уся країна роздумує над тим, як найшвидше повернути собі цей статус. Шлях неоднозначний, але більшу частину його Англія вже подолала.

Однак, як це з нею зазвичай і буває, не без пригод. Планувалось, що в квартеті під номером 2 дивізіону B команда на чолі з Лі Карслі, якому ЗМІ обов’язково додають префікс "interim" до посади в сподіваннях, що колишньому керманичу "молодіжки" так стане легше працювати (спойлер: не стане), не матиме жодних проблем із Грецією, Ірландією та Фінляндією. І у вересні воно дійсно так і було — дві перемоги по 2:0, перше місце в групі, але…

Але залишалась Греція, яка стартувала навіть із одним голом переваги над англійцями, і в підсумку коли "три леви" приймали на легендарному Вемблі "еллінів" кілька днів тому, то сталась справжня сенсація. Поразка явного фаворита з рахунком 1:2 — от і догрались гонорливі англійці з недооцінкою суперників за групою.

Тож на екваторі Ліги націй перша позиція в квартеті, яку перед стартом турніру Англії віддали б просто за гучне ім’я, виявилась недосяжною. Але це все одно тільки половина шляху, і особливістю цього розіграшу є те, що можна навіть із другого місця пробитись у плей-оф боротьби за підвищення в класі. Або поновлення в класі, якщо ми все ж таки говоримо про команду Лі Карслі, якій у статусі фіналіста минулого Євро-2024 все ж таки перебувати в другому дивізіоні якось не личить.

Але є об’єктивна реальність, і наразі вона така, що травма Гаррі Кейна виявилась згубною для англійського нападу, а поява Джуда Беллінгема на вістрі атаки стала лише частковою компенсацією відсутності повноцінного форварда. Кажуть, що гравець Баварії вже повернувся до тренувань і, можливо, ми побачимо його на полі хоч на якусь кількість хвилин. Але натомість надійшли інші погані новини — травмувався Букайо Сака і, схоже, це зачепить не тільки прийдешній матч збірної.

Поза як, наразі йтиметься навіть не про матч-відповідь про Греції, для якого тепер настане час лише в листопаді у вирішальних тура Ліги націй, а "лише" проти Фінляндії, нехай і в гостях. У "пугачів" із результатами в цьому циклі все дуже погано — жодного залікового балу, тільки один забитий м’яч та аж сім пропущених. Здається, загрожує пониження в класі для команди Маркку Канерви, а щоб його уникнути, треба вже зараз починати робити дива.

Орієнтовні склади

Фінляндія: Градецькі — Сталь, Госконен, Іванов, Уронен — Шуллер, Пелтола — Лод, Камара, Антман — Пуккі.

Англія: Пікфорд — Вокер, Геї, Колвілл, Льюїс — Райс, Галлагер — Палмер, Беллінгем, Гордон — Воткінс.

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