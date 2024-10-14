Ліга націй

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", обирає ідеальний склад національної команди.

Збірна України продовжує виступи в Лізі націй-2024/25, де наступним суперником команди Сергія Реброва стане Чехія 14 жовтня.

Нагадаємо, що "синьо-жовті" виступають у групі B1, де їхніми опонентами є також Албанія та Грузія.

Ми традиційно пропонуємо вам пофантазувати та обрати майбутній стартовий склад і звірити ваш варіант із вибором редакції Football.ua.

СКЛАД ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), Олександр Сваток (Остін, США).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Владислав Кабаєв (усі — Динамо Київ), Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі — Шахтар Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — Полісся Житомир), Іван Калюжний (Олександрія), Михайло Мудрик (Челсі Лондон, Англія).

Нападники: Артем Довбик (Рома Рим, Італія), Роман Яремчук (Олімпіакос Пірей, Греція), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список

Артем Бондаренко, Данило Сікан (обидва — Шахтар Донецьк), Олександр Мартинюк (Олександрія).

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Кожен вболівальник може зробити свій вибір за найкращого гравця!

Мільйони УКРАЇНЦІВ – ОДНА команда!

Будемо відштовхуватися від того, що збірна України знову зіграє за традиційною схемою 4-3-3.

ВОРОТАР

За час, який минув після матчу проти Грузії, ситуація з воротарями зазнала лише однієї зміни — через травму табір національної команди залишив Дмитро Різник, тож наразі вибір Сергія Реброва звузився всього до двох кандидатів. Але чи є підстави проводити ротацію в настільки відповідальній ланці?

Вибір Football.ua: Анатолій Трубін

ПРАВИЙ ЗАХИСНИК

На цю позицію претендують три футболісти: Юхим Конопля, Олександр Тимчик, Богдан Михайліченко.

Проти Грузії акцент у контексті флангових захисників було зроблено на гру саме в обороні, тож перевага Тимчика у швидкості над Коноплею не стала ключовою. Проти Чехії ж ситуація така, що поява обох головних претендентів на позицію праворуч у захисті має рівну ймовірність, залежно від того, наскільки проактивно захоче зіграти наш тренерський штаб. У першому матчі проти чехів грав Тимчик увесь час, і цього разу, здається, вибір на його користь є цілком обґрунтованим.

Вибір Football.ua: Олександр Тимчик.

ЦЕНТРАЛЬНІ ЗАХИСНИКИ

На цю позицію є одразу п'ять виконавців: Валерій Бондар, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Максим Таловєров, Олександр Сваток.

Ребров запропонував нам цікаву пару в центрі оборони в минулій грі, і вона в підсумку спрацювала — пропущених м’ячів у рамках правил ми, на щастя, так і не побачили. А отже, проти силового футболу Чехії так само можна спробувати зіграти з такою опцією. Щоправда, ціна потенційних помилок цього разу буде значно вищою, аніж проти орієнтованих на техніку нападників картвелів.

Вибір Football.ua: Ілля Забарній та Максим Таловєров

ЛІВИЙ ЗАХИСНИК

На позицію лівого захисника претендують Микола Матвієнко та Богдан Михайліченко.

І якщо ми вже говоримо про протистояння силовому футболу, то треба й випускати відповідного за габаритами виконавця, який радше виключно номінально буде виконувати роль флангового захисника, а насправді скоріше буде третім центральним. Але про опцію з Михайліченком на підсилення атаки під завісу гри ніхто не відкидає.

Вибір Football.ua: Микола Матвієнко

ОПОРНИЙ ПІВЗАХИСНИК

На позицію опорного півзахисника у Сергія Реброва є три варіанти: Іван Калюжний, Дмитро Криськів та Тарас Степаненко.

Наддосвідчений Тарас Степаненко знову з нами, і це суперновина, але "Супер Іван" зразка матчу проти Грузії не залишає сумнів щодо того, хто буде грати з перших хвилин у прийдешній грі.

Вибір Football.ua: Іван Калюжний

ЦЕНТРАЛЬНІ ПІВЗАХИСНИКИ

У центрі поля у Сергія Реброва є чотири варіанти: Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Віталій Буяльський, Дмитро Криськів

Так само змін не очікуємо й у центрі поля, де Судаков після попереднього матчу вийшов з асистом, а Шапаренко з традиційно високим обсягом виконаної роботи. Власне, те, що й треба проти Чехії.

Вибір Football.ua: Микола Шапаренко та Георгій Судаков

ПРАВИЙ ВІНГЕР

Тут є два варіанти: Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Олександр Зубков.

Гуцуляк провів не найбільш видовищний матч проти Грузії, та й загалом важко Олексію даються ігри за збірну. Утім, рівно те саме можна сказати й про Зубкова, але навіть ті лічені хвилини наприкінці гри в Познані Олександр провів на достатньому рівні для того, щоб спробувати його заграти від стартового свистка цього разу.

Вибір Football.ua: Олександр Зубков

ЛІВИЙ ВІНГЕР

На цій позиції у Реброва є три варіанти: Владислав Кабаєв, Михайло Мудрик, Олександр Назаренко.

Гол Мудрика приніс перемогу над Сакартвело, тож немає сенсу проводити ротацію на цій позиції перед стартом матчу. Але в Познані Михайло отримав 85 хвилин ігрового часу, тоді як цього разу ми очікуємо все ж таки більше можливостей для Назаренка.

Вибір Football.ua: Михайло Мудрик

ФОРВАРД

На жовтневому зборі у Реброва є три варіанти: Артем Довбик, Роман Яремчук, Владислав Ванат.

Єдиним, довкола якого всі зійшлись на думці щодо невдалого матчу проти Грузії, був Артем Довбик. А тут ще й новини про відсутність форварда Роми на тренуванні напередодні гри. Усе йде до того, що це буде черговий шанс для Яремчука, і навряд чи хтось буде заперечувати щодо проведення цієї ротації.

Вибір Football.ua: Роман Яремчук

КОМАНДА НА МАТЧ ІЗ ЧЕХІЄЮ ВІД FOOTBALL.UA

Саме таким вийшов наш склад на майбутній матч проти збірної Чехії. Сподіваємося, що "синьо-жовті" започаткують серію перемог за підсумками жовтневого циклу!

Дізнаємося рішення Сергія Реброва та його тренерського штабу вже зовсім скоро... Бажаємо нашим хлопцям успіхів та удачі!