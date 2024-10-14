Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", обирає ідеальний склад національної команди.
Збірна України продовжує виступи в Лізі націй-2024/25, де наступним суперником команди Сергія Реброва стане Чехія 14 жовтня.
Нагадаємо, що "синьо-жовті" виступають у групі B1, де їхніми опонентами є також Албанія та Грузія.
Ми традиційно пропонуємо вам пофантазувати та обрати майбутній стартовий склад і звірити ваш варіант із вибором редакції Football.ua.
СКЛАД ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ
Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія).
Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), Олександр Сваток (Остін, США).
Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Владислав Кабаєв (усі — Динамо Київ), Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі — Шахтар Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — Полісся Житомир), Іван Калюжний (Олександрія), Михайло Мудрик (Челсі Лондон, Англія).
Нападники: Артем Довбик (Рома Рим, Італія), Роман Яремчук (Олімпіакос Пірей, Греція), Владислав Ванат (Динамо Київ).
Резервний список
Артем Бондаренко, Данило Сікан (обидва — Шахтар Донецьк), Олександр Мартинюк (Олександрія).
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Кожен вболівальник може зробити свій вибір за найкращого гравця!
Мільйони УКРАЇНЦІВ – ОДНА команда!
Будемо відштовхуватися від того, що збірна України знову зіграє за традиційною схемою 4-3-3.
ВОРОТАР
За час, який минув після матчу проти Грузії, ситуація з воротарями зазнала лише однієї зміни — через травму табір національної команди залишив Дмитро Різник, тож наразі вибір Сергія Реброва звузився всього до двох кандидатів. Але чи є підстави проводити ротацію в настільки відповідальній ланці?
Вибір Football.ua: Анатолій Трубін
ПРАВИЙ ЗАХИСНИК
На цю позицію претендують три футболісти: Юхим Конопля, Олександр Тимчик, Богдан Михайліченко.
Проти Грузії акцент у контексті флангових захисників було зроблено на гру саме в обороні, тож перевага Тимчика у швидкості над Коноплею не стала ключовою. Проти Чехії ж ситуація така, що поява обох головних претендентів на позицію праворуч у захисті має рівну ймовірність, залежно від того, наскільки проактивно захоче зіграти наш тренерський штаб. У першому матчі проти чехів грав Тимчик увесь час, і цього разу, здається, вибір на його користь є цілком обґрунтованим.
Вибір Football.ua: Олександр Тимчик.
ЦЕНТРАЛЬНІ ЗАХИСНИКИ
На цю позицію є одразу п'ять виконавців: Валерій Бондар, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Максим Таловєров, Олександр Сваток.
Ребров запропонував нам цікаву пару в центрі оборони в минулій грі, і вона в підсумку спрацювала — пропущених м’ячів у рамках правил ми, на щастя, так і не побачили. А отже, проти силового футболу Чехії так само можна спробувати зіграти з такою опцією. Щоправда, ціна потенційних помилок цього разу буде значно вищою, аніж проти орієнтованих на техніку нападників картвелів.
Вибір Football.ua: Ілля Забарній та Максим Таловєров
ЛІВИЙ ЗАХИСНИК
На позицію лівого захисника претендують Микола Матвієнко та Богдан Михайліченко.
І якщо ми вже говоримо про протистояння силовому футболу, то треба й випускати відповідного за габаритами виконавця, який радше виключно номінально буде виконувати роль флангового захисника, а насправді скоріше буде третім центральним. Але про опцію з Михайліченком на підсилення атаки під завісу гри ніхто не відкидає.
Вибір Football.ua: Микола Матвієнко
ОПОРНИЙ ПІВЗАХИСНИК
На позицію опорного півзахисника у Сергія Реброва є три варіанти: Іван Калюжний, Дмитро Криськів та Тарас Степаненко.
Наддосвідчений Тарас Степаненко знову з нами, і це суперновина, але "Супер Іван" зразка матчу проти Грузії не залишає сумнів щодо того, хто буде грати з перших хвилин у прийдешній грі.
Вибір Football.ua: Іван Калюжний
ЦЕНТРАЛЬНІ ПІВЗАХИСНИКИ
У центрі поля у Сергія Реброва є чотири варіанти: Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Віталій Буяльський, Дмитро Криськів
Так само змін не очікуємо й у центрі поля, де Судаков після попереднього матчу вийшов з асистом, а Шапаренко з традиційно високим обсягом виконаної роботи. Власне, те, що й треба проти Чехії.
Вибір Football.ua: Микола Шапаренко та Георгій Судаков
ПРАВИЙ ВІНГЕР
Тут є два варіанти: Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Олександр Зубков.
Гуцуляк провів не найбільш видовищний матч проти Грузії, та й загалом важко Олексію даються ігри за збірну. Утім, рівно те саме можна сказати й про Зубкова, але навіть ті лічені хвилини наприкінці гри в Познані Олександр провів на достатньому рівні для того, щоб спробувати його заграти від стартового свистка цього разу.
Вибір Football.ua: Олександр Зубков
ЛІВИЙ ВІНГЕР
На цій позиції у Реброва є три варіанти: Владислав Кабаєв, Михайло Мудрик, Олександр Назаренко.
Гол Мудрика приніс перемогу над Сакартвело, тож немає сенсу проводити ротацію на цій позиції перед стартом матчу. Але в Познані Михайло отримав 85 хвилин ігрового часу, тоді як цього разу ми очікуємо все ж таки більше можливостей для Назаренка.
Вибір Football.ua: Михайло Мудрик
ФОРВАРД
На жовтневому зборі у Реброва є три варіанти: Артем Довбик, Роман Яремчук, Владислав Ванат.
Єдиним, довкола якого всі зійшлись на думці щодо невдалого матчу проти Грузії, був Артем Довбик. А тут ще й новини про відсутність форварда Роми на тренуванні напередодні гри. Усе йде до того, що це буде черговий шанс для Яремчука, і навряд чи хтось буде заперечувати щодо проведення цієї ротації.
Вибір Football.ua: Роман Яремчук
КОМАНДА НА МАТЧ ІЗ ЧЕХІЄЮ ВІД FOOTBALL.UA
Саме таким вийшов наш склад на майбутній матч проти збірної Чехії. Сподіваємося, що "синьо-жовті" започаткують серію перемог за підсумками жовтневого циклу!
Дізнаємося рішення Сергія Реброва та його тренерського штабу вже зовсім скоро... Бажаємо нашим хлопцям успіхів та удачі!