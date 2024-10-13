Ліга націй

Хорвати вистраждали перемогу над "Тартановою армією".

Капітан збірної Хорватії Лука Модрич прокоментував перемогу над національною командою Шотландії (2:1) в рамках 3-го туру Ліги націй. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Шотландія виявилася міцним горішком, і нам важко було грати проти них. Ми добре почали матч, але потім стали повільними і зрештою пропустили. На щастя, нам вдалося швидко зрівняти рахунок.

Другий тайм був непоганим, але в останні десять хвилин ми багато дозволяли супернику біля власних воріт.

Проти Польщі нам слід зіграти краще і ми зробимо це. Ми виправимо те, що не зробили у матчі з Шотландією. Однозначно буде важко.

Ми віримо в себе, і я сподіваюся, що зіграємо добре та зможемо повторити гру, яку продемонстрували в Осієку, в першому матчі", — сказав Модрич.

Гра між збірними Польщі та Хорватії відбудеться 15-го жовтня, о 21:45 за київським часом.