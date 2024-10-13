Головний тренер української національної команди Сергій Ребров візьме участь у пресконференції, присвяченій матчу проти Чехії.

Завтра, 14 жовтня (початок — о 21:45 за Києвом), українці прийматимуть чехів у польському Вроцлаві в четвертому турі Ліги націй УЄФА-2024/25. Перша зустріч команд завершилася перемогою колективу Івана Гашека (3:2).

Пресконференція за участі Реброва має розпочатися о 18:30 (за Києвом) неділі, 13 жовтня. Слідкуйте за прямою трансляцією заходу на Football.ua.

Нагадаємо, у третьому турі Ліги націй Україна впоралася з Грузією.