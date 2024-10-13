Ліга націй

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи B2, у якому зіграють Фінляндія та Англія.

Збірні Фінляндії та Англії зіграють у четвертому турі Ліги націй УЄФА в Гельсінкі.

Маркку Канерва, після поразки від Ірландії (1:2), залучив до стартового складу Алхо та Уронена на флангах оборони, тоді як Пелтора зіграє в трикутнику в центрі поля, а Єнсен та Кельман долучаться до атаки.

Лі Карслі, на тлі поразки від Греції (1:2), використав із перших хвилин Гендерсона в рамку воріт, тоді як Геї повернуться до центру оборони, Вокер зіграє ліворуч у захисті, Мейну та Гомес розташуються в опорній зоні, а Кейн та Гріліш зіграють у нападі.

Фінляндія: Градецькі — Алхо, Госконен, Іванов, Уронен — Камара, Шюллер, Пелтола — Єнсен, Кельман, Кескінен.

Запасні: Йоронен, Сінісало, Гальвез, Антман, Лод, Пуккі, Столь, Піккарайнен, Тенхо, Ніссіля, Пох’янпало, Валта.



Англія: Гендерсон — Александер-Арнольд, Стоунз, Геї, Вокер — Мейну, Райс, Гомес — Палмер, Беллінгем, Гріліш — Кейн.

Запасні: Пікфорд, Поуп, Льюїс, Фоден, Гордон, Галлагер, Колвілл, Лівраменто, Воткінс, Соланке, Мадуеке.



Гра Фінляндія — Англія почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.