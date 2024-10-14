Ліга націй

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", представляють прев'ю матчу Ліги націй, який пройде 14 жовтня і розпочнеться о 21:45.

Збірна України продовжить свій шлях у четвертому сезоні Ліги Націй грою проти збірної Чехiї у Вроцлавi.

Україна – Чехія

Понедiлок, 14 жовтня, 21.45. “Мiський” (Вроцлав, Польща). Арбітр — Гільєрмо Квадра (Iспанія). Пряма трансляція на MEGOGO

Україна змогла повернутись у серйозну гру, перемігши Грузію. Три очки після трьох матчів, ще й у такій групі, перед самим початком турніру, безумовно, вважалися б провалом, але в останній грі таки вдалося обіграти лідера. Наші все ще ризикують вилетіти в третій дивізіон, але також перебувають у гонці за місце в еліті – виграш всіх матчів, що залишилися, гарантує підвищення в класі.

Простіше, звісно, ​​сказати, нiж зробити. Матчі збірних – у принципі нерідна дитина сучасного футболу, а вже Ліга Націй дуже жорстко затиснута у клещi календаря. Після важкого матчу, на важкому полі, команда мала лише два повні дні відпочинку. При цьому збірній України ще пощастило, що – в якісь повіки! – не довелося кудись дуже далеко їздити. Один матч у Познані, інший у Вроцлаві – це, за мірками УПЛ, як до сусідньої області з'їздити. Не кажучи про те, що команда сама себе на старті загнала в вкрай неприємну ситуацію, коли одна перемога не дає і не виправляє нічого.

У тилу ворога

Чехія живе життям еталонного, до палати мiр і ваг, європейського середняка. Знаєте, за яким показником вони перевершують і Англію, і Нідерланди, і будь-яку топ-збірну? Вони завжди проходили відбір на Євро! Англійці пропускали Євро-2008, Нідерланди не виходили зовсім недавно, а чехи, починаючи з самого від'єднання від Чехословаччини 1994-го, беруть участь на усiх чемпіонатах Європи.

При цьому якщо на першому Євро, 1996-го, “беруть участь” мало на увазі срібні медалі та боротьбу до овертайму з німцями, то на останньому чехи навіть у плей-офф не вийшли. Але, так чи інакше, відбори на сам турнір команда проходить – і проходить саме тому, що такої нісенітниці, як програш вдома албанцям, собі не дозволяє. З албанцями чехи днями зіграли 2:0.

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Мільйони УКРАЇНЦІВ – ОДНА команда!

Звичайно, проблем у них вистачає: Шик отримав травму ще під час попередньої перерви на збірні, в останньому турі Бундесліги зіграв кілька хвилин (тобто стільки, скільки зазвичай) – але до збірної все ж не приїхав. А без нього з бомбардирами у чехів все погано: найбільше (14) забив капітан Соучек, який б'є пенальті.

Кадри вирішують все

Втім, із поставленою моделлю гри й бомбардир розкривається. У Томаша Гори в 29 рокiв лише чотири м'ячі за збірну, але два з них – в останній грі. Форвард Славії і не грав майже за національну команду, але варто Шику дати шанс, як за нього забив інший. Ну і так, до речі: у Адама Гложека смішні два м'ячі у 37 матчах за збірну, він практично еталон нескладного і не забивного форварда, але Динамо тиждень тому він забити зміг. Чи точно у цієї збірної захист кращий, ніж у Динамо?

Козир Чехії – найактивніший пресинг. Соучек на цьому став зіркою прем'єр-ліги, Славія прославилася в Європі, та й Крал регулярною грою за Еспаньйол, гадаю, скоро завоює місце в основі. І до таких речей треба бути готовим – у тому числі ідеальною, на 11 із 10, фізичною готовністю.

І в контексті цього найбільші питання – щодо гравця, який вразив найбільше. Незважаючи на те, що Івану Калюжному цього сезону виповниться 27, він ще жодного разу в житті не грав навіть, елементарно, в єврокубках. Так, до Кефлавіка він приїжджав, коли у команди були ще й не найкращі часи: команда посіла сьоме місце, а сьома команда Ісландії поки що в єврокубки не виходить... Втім, я відволікся.

Так от ніхто, включаючи самого Калюжного, не знає, наскільки він готовий до двох складних матчів поспіль. Грати у тижневому темпі, ще й із пішохідними швидкостями УПЛ – зовсім інший футбол порівняно з двома матчами проти національних збірних протягом чотирьох днів. І, головне, чехи – остання команда світу, проти якої можна вийти з легковажним центром поля, умовним Криськів – Судаков – Шапаренко. Навіть із топ-збірною можна було б так принаймні поборотися за володіння, а проти Соучека та компанії це буде все одно що проти танка.

Міг би дуже стати в нагоді Степаненко, який привернув до себе увагу такими красивими словами на попередній прес-конференції – але останні матчі за збірну він, на жаль, провалив. Саме ця позиція у світлі дуелі найважливіша – і, сподіваюся, тренерський штаб все-таки щось вигадає. За іншими позиціями все простіше: хто фізично готовий грати два матчі за 4 дні, має вийти і зараз – такою грою проти Грузії наші, швидше, перевершили очікування.

Якщо ж хтось фізично не готовий, то, звичайно, йому краще поступитися місцем.

Слова, слова, слова

Сергій Ребров, головний тренер збірної України:

Тарас Степаненко? Ще є день на відновлювання. Тарас працює в загальній групі, подивимося завтра. В Івана ще є час на відновлювання. У нього немає пошкодження, була втома наприкінці гри, але нічого серйозного.

Якщо буде повний стадіон, ми будемо дуже раді. Будь-яка гра в Польщі, Чехії — свято для українців, яких тут дуже багато. Ми будемо вдячні всім, хто прийде нас підтримати. Бажаючих дуже багато, не знаю, скільки продали квитків, але впевнений, що завтра буде дуже гарна атмосфера для обох збірних.

Нічого не змінилося у збірної Чехії за місяць. Свою попередню гру вони проводили майже тим же складом. У цієї команди вже багато років практично не міняється склад. Так, після програної першої гри вони змінили дуже багато гравців. У них дуже гарний склад, є по декілька гравців високого рівня на кожну позицію. Готуємося дуже серйозно. Ми повинні поважати суперника, але думати про свою гру.

Ілля Забарний, захисник збірної України:

Багато хто нарікав на стан газону в Познані. Як було на ньому грати? Поле справді було в жахливому стані, це не рівень збірних. Щодо Вроцлава, то, можна сказати, це щасливий для нас стадіон. Але ми розуміємо, що буде важка гра, і що нам потрібна тільки перемога. Я хочу подякувати вболівальникам, які прийшли на попередню гру. Запрошую всіх, хто може, прийти й підтримати нас завтра, адже це важливо як для нас, так і для всієї країни.

Гра проти Томаша Соучека і Владіміра Цоуфала? У Прем’єр-лізі немає слабких гравців, я на власному прикладі розумію, як важко там грати. Тому мати в збірній футболістів такого рівня — великий плюс для неї. Вони — класні гравці, які можуть робити різницю на полі.

Iван Гашек, тренер збірної Чехії:

Ми знаємо, що Україна добре вміє діяти на контратаках. Ми дивилися матч із Грузією й бачили нових футболістів. Але, гадаю, від присутності новачків висока якість команди не змінилася. Система гри також залишилася тією самою. Ми бачили, що додався Артем Довбик, який не грав проти нас у Празі. Гадаю, що він є на сьогодні найкращим нападником не тільки в Європі, а й у світі.

Зміни у складі? Побачимо стан кожного футболіста, адже в нас буде ще одне тренування. У думках склад я вже маю, але говорити про нього не буду

Орієнтовні склади

Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Таловєров, Матвієнко — Судаков, Калюжний, Шапаренко — Зубков, Яремчук, Мудрик

Чехія: Коварж — Вітік, Голеш, Боржил — Цоуфал, Соучек, Черв, Провод — Черни, Хори, Шульц