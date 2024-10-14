Ліга націй

Слідкуйте за перебігом подій у поєдинку на Football.ua.

14 жовтня збірна України зіграє матч четвертого туру Ліги націй проти Чехії.

Україна — Чехія: Анонс і прогноз на матч Ліги націй

Гра відбудеться у Вроцлаві на Міському стадіоні і розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Загалом в історії протистоянь Україна та Чехія провели шість поєдинків: три офіційних і три товариських. Абсолютний баланс статистики: по дві перемоги кожної з команд та дві нічиї.

Востаннє команди зустрічались місяць тому, коли чехи здобули перемогу 3:2 завдяки дублю Павела Шульца та голу з пенальті Томаша Соучека, за Україну забивали Владислав Ванат та Георгій Судаков.

Матч Україна — Чехія розпочнеться у понеділок, 14 жовтня о 21:45. Слідкувати за зустріччю можна в онлайн-трансляції на Football.ua.