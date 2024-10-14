Ліга націй

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи B1, у якому зіграють Німеччина та Нідерланди.

Німеччина та Нідерланди зіграють у четвертому турі Ліги націй УЄФА в Мюнхені.

Юліан Нагельсманн, після перемоги над Боснією і Герцеговиною (2:1), залучив до стартового складу Бауманна до рамки воріт, тоді як Шлоттербек гратиме в центрі оборони, Штіллер та Павлович утворять пару в опорній зоні, а Левелінг розташується праворуч в атаці, яку очолить Кляйндінст.

Рональд Куман, на тлі нічиєї проти Угорщини (1:1), використав із перших хвилин Гато ліворуч у захисті, тоді як Броббі розташується на вістрі атаки.

Німеччина: Бауманн — Кімміх, Рюдігер, Шлоттербек, Міттельштедт — Штіллер, Павлович — Левелінг, Вірц, Гнабрі — Кляйндінст.

Запасні: Нюбель, Бласвіх, Антон, Та, Гросс, Андріх, Букргардт, Ундав, Шаде, Госенс.



Нідерланди: Вербрюгген — Думфріс, де Врей, ван де Вен, Гато — Гравенберх, Рейндерс, К. Тімбер — Сімонс, Броббі, Гакпо.

Запасні: Олей, Флеккен, Гертрейда, Зіркзе, Фрімпонг, де Лігт, Клюйверт, Мален, Віффер, Тіл, Матсен.



Гра Німеччина — Нідерланди почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.