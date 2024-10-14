Завершився матч четвертого туру.
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14 жовтня 2024, 20:58
У понеділок, 14 жовтня, Азербайджан на своєму полі приймав Словаччину.
Гості зуміли здолати господарів, відправивши в їхні ворота три голи. Азербайджан зумів відповісти лише одним голом.
Азербайджан — Словаччина 1:3
Голи: Байрамов, 38 — Мамедов, 15 (автогол), Гараслін, 75, Дюріш, 86.
Азербайджан: Дженетов, Кривоцюк (Махмудов, 46), Гусейнов, Мамедов, Джафаргулієв, Ісаєв (Дадашов, 77), Нурієв (Абдуллаєв, 88), Алієв (Гусейнов, 84), Байрамов, Шейдаєв (Ахмедзаде, 77), Емрелі.
Словаччина: Родак, Ганцко, Шкріньяр, Шатка, Пекарік (Томич, 90), Бенеш, Лоботка (Грошовскі, 84), Дуда (Ріго, 90), Гараслін (Дюріш, 83), Суслов, Стрілець (Тупта, 84).