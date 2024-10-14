Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 14 жовтня 2024 року.
Збірна Албанії, x.com/FSHForg
14 жовтня 2024, 22:00
У рамках четвертого туру Ліги націй групи B1 національна збірна Грузії мінімально поступилася Албанії.
Переможця цього протистояння визначив єдиний гол Кріст'ян Асллані, який на 48-ій хвилині відгукнувся на передачу Індріта Туці.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Грузія — Албанія в рамках четвертого туру Ліги націй-2024/25:
Грузія – Албанія 0:1
Гол: Асллані, 48
Грузія: Мамардашвілі — Какабадзе, Кашія, Двалі, Лочошвілі (Цітаїшвілі, 81) — Кітеїшвілі — Давіташвілі (Шенгелія, 90+5), Мікаутадзе, Чакветадзе, Кварацхелія — Зівзівадзе
Албанія: Стракоша — Балью, Ісмаїлі, Аєті, Мітай — Асслані, Рамадані — Байрамі (Сефері, 77) — Асані, Туці (Даку, 48), Лачі
Попередження: Двалі (76) — Байрамі (77), Мітай (90+2), Лачі (90+4)