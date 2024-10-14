Ліга націй

Український вінгер не зміг продовжити гру.

У рамках четвертого туру Ліги націй в групі B1 в очному протистоянні у польському Вроцлаві зустрілися національні збірні України та Чехії.

На 18-ій хвилині зустрічі команда Сергія Реброва пропустила гол, проте під час цієї чехів серйозного пошкодження зазнав правий вінгер "синьо-жовтих" Олексій Гуцуляк.

Під час боротьби 26-річний українець зіткнувся головою з суперником, в результаті чого не зміг продовжити гру. Олексію знадобилася допомога медперсоналу, щоб залишити поле. Замість нього вийшов Олександр Зубков.

Нагадаємо, що слідкувати за ключовими подіями матчу Україна — Чехія ви можете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.