У рамках третього туру Ліги націй УЄФА національна збірна України зіграла внічию проти збірної Чехії. 

Football.ua пропонує своїм читачам шляхом голосування визначити найкращого футболіста команди Сергія Реброва у минулому поєдинку із чехами. 

 

На Football.ua доступний огляд матчу Україна — Чехія