Ліга націй 15 жовтня 2024, 00:31 Хто був найкращим гравцем збірної України у матчі з Чехією? Редакція Football.ua пропонує читачам визначити найкращого футболіста "синьо-жовтих" у поєдинку Ліги націй проти Чехії. Україна - Чехія, Getty Images 15 жовтня 2024, 00:31 У рамках третього туру Ліги націй УЄФА національна збірна України зіграла внічию проти збірної Чехії. Football.ua пропонує своїм читачам шляхом голосування визначити найкращого футболіста команди Сергія Реброва у минулому поєдинку із чехами. На Football.ua доступний огляд матчу Україна — Чехія. Команди Україна Чехія Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте