Ліга націй
14 жовтня 2024, 23:43
Україна поділила очки з Чехією
Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", підбивають підсумки матчу збірної України в Лізі націй, у якому команда Сергія Реброва не реалізувала потенціал у другому таймі.
Getty Images
14 жовтня 2024, 23:43
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Україна — Чехія 1:1
Голи: Довбик, 52 (пен.) — Черв, 19
Україна: Трубін — Конопля (Тимчик, 80), Забарний, Таловєров, Матвієнко — Судаков, Степаненко (Калюжний, 64), Шапаренко (Криськів, 64) — Гуцуляк (Зубков, 22), Довбик (Яремчук, 81), Мудрик.
Чехія: Коварж — Вітік, Крейчі, Боржил (Змрзли, 70) — Цоуфал, Соучек, Черв, Провод (Гложек, 58) — Черни (Лінгр, 58), Шульц (Кухта, 90+1) — Хори (Клімент, 70).
Попередження: Криськів — Хори, Черв, Клімент, Лінгр