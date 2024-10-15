За підсумками поєдинку Ліги націй-2024/25 із командою Чехії, який завершився нічиєю (1:1), головний тренер національної збірної України Сергій Ребров дав пресконференцію.

Про стан Гуцуляка:

"На жаль, дуже сильний струс. Він зараз у госпіталі, ситуація достатньо складна. Бажаємо всі йому одужання, але зараз не все так легко. Щодо ігрової ситуації, то тут важко говорити про якесь порушення правил".

Про погану реалізацію

"Важливо, що ми їх створюємо. Це вже майстерність гравців. Дуже важко сконцентруватися під час кожного створеного моменту. У першому таймі були гарні виходи в контратаки, але ми їх не завершували й отримували атаки в нашу сторону. Ми працюємо над тим, щоб створювати моменти, аби вони були. Дуже важливо, щоб усі гравці в таких епізодах максимально концентрувалися. Тож працюємо". 

Про заміни

"Загалом треба було тримати інтенсивність. Георгій Судаков показав, що відновився, 90 хвилин працював. На жаль, у Миколи Шапаренка було невелике пошкодження, ми його замінили. Ті гравці, які вийшли, додали в інтенсивності. Криськів уперше викликаний до збірної, і завжди перші ігри дуже важкі, попри те, що футболісти розуміють один одного, бо разом грають у Шахтарі. Це збірна, це зовсім інший рівень. На жаль, ми не зробили головного — не забили гол". 

Про Таловєрова

"Я задоволений, що зараз він грає по 90 хвилин у своєму клубі, тому що раніше він не мав практики. Дуже важливо, щоб гравці перебували в тонусі. Максим заслужив на те, що ми обрали його. Я дивився його матчі в чемпіонаті, бачив, як він працює на тренуваннях. Цей вибір був очевидним. Ці дві гри він провів на дуже високому рівні", — сказав Ребров. 

На Football.ua доступний огляд матчу Україна — Чехія