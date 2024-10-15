Ліга націй

Керманич "синьо-жовтих" вірить у свою команду.

За підсумками поєдинку Ліги націй-2024/25 із командою Чехії, який завершився нічиєю (1:1), головний тренер національної збірної України Сергій Ребров дав пресконференцію.

Про стан Гуцуляка:

"На жаль, дуже сильний струс. Він зараз у госпіталі, ситуація достатньо складна. Бажаємо всі йому одужання, але зараз не все так легко. Щодо ігрової ситуації, то тут важко говорити про якесь порушення правил".

Про погану реалізацію:

"Важливо, що ми їх створюємо. Це вже майстерність гравців. Дуже важко сконцентруватися під час кожного створеного моменту. У першому таймі були гарні виходи в контратаки, але ми їх не завершували й отримували атаки в нашу сторону. Ми працюємо над тим, щоб створювати моменти, аби вони були. Дуже важливо, щоб усі гравці в таких епізодах максимально концентрувалися. Тож працюємо".

Про заміни:

"Загалом треба було тримати інтенсивність. Георгій Судаков показав, що відновився, 90 хвилин працював. На жаль, у Миколи Шапаренка було невелике пошкодження, ми його замінили. Ті гравці, які вийшли, додали в інтенсивності. Криськів уперше викликаний до збірної, і завжди перші ігри дуже важкі, попри те, що футболісти розуміють один одного, бо разом грають у Шахтарі. Це збірна, це зовсім інший рівень. На жаль, ми не зробили головного — не забили гол".

Про Таловєрова:

"Я задоволений, що зараз він грає по 90 хвилин у своєму клубі, тому що раніше він не мав практики. Дуже важливо, щоб гравці перебували в тонусі. Максим заслужив на те, що ми обрали його. Я дивився його матчі в чемпіонаті, бачив, як він працює на тренуваннях. Цей вибір був очевидним. Ці дві гри він провів на дуже високому рівні", — сказав Ребров.

На Football.ua доступний огляд матчу Україна — Чехія.