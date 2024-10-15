Ліга націй

Коментар керманича "синьо-жовтих".

У рамках четвертого туру Ліги націй в групі B1 в очному протистоянні у польському Вроцлаві зустрілися національні збірні України та Чехії. Команда Сергія Реброва не реалізувала потенціал у другому таймі і поділила очки з Чехією.

Керманич "синьо-жовтих" оцінив гру опонента.

"Чехія — це потужна збірна, грає у фізичний футбол. Вони грали дуже інтенсивно, пресингували постійно.

Можливо, наприкінці матчу трішки підсіли. Вони дійсно заслуговують на те місце, на якому зараз перебувають. У нас дуже важка група", — сказав Ребров.

На Football.ua доступний огляд матчу Україна — Чехія.