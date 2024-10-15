Ліга націй

Український форвард висловився про нічию у матчі Ліги націй з Чехією.

У рамках четвертого туру Ліги націй в групі B1 в очному протистоянні у польському Вроцлаві зустрілися національні збірні України та Чехії. Команда Сергія Реброва не реалізувала потенціал у другому таймі і поділила очки з чехами (1:1).

Нападник "синьо-жовтих" Артем Довбик, який реалізував пенальті на початку другого тайму, поділився враженнями від результату минулого матчу.

"Пропустив тренування, бо було запалення в коліні. Сьогодні почувався більш-менш добре, але наприкінці матчу вже був втомлений — тренер зробив заміну. Це рішення тренера, він бачить, коли гравець втомлений.

Чехія — дуже хороша команда. Знаю одного гравця, був у Жироні. Дуже добре сьогодні проти мене грав, і його напарник теж. Моменти були, але не вистачило холоднокровності в заключних епізодах.

Якщо порівнювати з першими матчами, то чотири очки — більш-менш хороший результат для нас. Всі трішки втомлені, але чотири очки є. Хотілося шість", — цитує слова Артема Довбика Суспільне Спорт.

Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Чехія ви можете на Football.ua.