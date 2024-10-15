Ліга націй

Керманич збірної України Сергій Ребров пояснив заміну хавбека Динамо у другому таймі.

Микола Шапаренко у матчі з Чехією, Getty Images

Микола Шапаренко у матчі з Чехією, Getty Images

У рамках четвертого туру Ліги націй в групі B1 в очному протистоянні у польському Вроцлаві зустрілися національні збірні України та Чехії. Команда Сергія Реброва не реалізувала потенціал у другому таймі і поділила очки з чехами (1:1).

У другому таймі однією з замін тренерського штабу "синьо-жовтих" став Микола Шапаренко, заміть якого на 64-ій хвилині вийшов Дмитро Криськів.

За словами Сергія Реброва, 26-річний півзахисник київського Динамо отримав "невелике пошкодження".

"На жаль, у Шапаренка було невелике пошкодження, і ми його замінили", — відповів Ребров на запитання Суспільне Спорт на пресконференції.

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