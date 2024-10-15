Ліга націй

Лідер збірної Чехії висловився про нічию у матчі Ліги націй з Україною.

У рамках четвертого туру Ліги націй в групі B1 в очному протистоянні у польському Вроцлаві зустрілися національні збірні України та Чехії. Команда Сергія Реброва не реалізувала потенціал у другому таймі і поділила очки з чехами (1:1).

Центральний півзахисник та капітан чеської команди Томаш Соучек поділився враженнями від минулого матчу з українською збірною.

"Мушу похвалити Черва, ми вже говорили про його святкування в роздягальні. Очевидно, що він і Шульц з Вікторії Пльзень мають зв'язок між собою. Я повинен похвалити їх, в кожній з останніх трьох ігор у нас був добре організований півзахист.

Чому підсіли у другому таймі? Команда завжди повинна підсідати, так буває. Я думаю, що кожен чех може пишатися нами зараз і з нетерпінням чекати матчі в листопаді. Ми перші, у нас чотири очки у жовтні, тож це чудовий результат. Ми зробимо все можливе, щоб піднятися у дивізіон А з першого місця", — цитує слова Томаша Соучека iDNES.cz.

Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Чехія ви можете на Football.ua.