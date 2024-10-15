Ліга націй

Чеський захисник Жирони висловився про нічию з Україною у матчі Ліги націй.

У рамках четвертого туру Ліги націй в групі B1 в очному протистоянні у польському Вроцлаві зустрілися національні збірні України та Чехії. Команда Сергія Реброва не реалізувала потенціал у другому таймі і поділила очки з чехами (1:1).

Захисник чеської команди Ладислав Крейчі, який "привіз" пенальті у ворота своєї команди, поділився враженнями від результату матчу з українською збірною.

"Пенальті? Я був здивований і навіть зараз здивований. Мені потрібно переглянути цей епізод під іншим ракурсом.

Мені за спину летів м'яч після затяжної передачі, я пішов у боротьбу і не знаю, як моя рука могла якось відірватися від тіла. Я взагалі не розумію цього.

Мені дуже шкода, тому що ми провели дві дуже хороші гри і набрали чотири очки, але могли набрати й усі шість", — цитує слова Крейчі RUIK.cz.

Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Чехія ви можете на Football.ua.