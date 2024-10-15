Ліга націй

Український плеймейкер висловився про нічию з Чехією у матчі Ліги націй.

У рамках четвертого туру Ліги націй в групі B1 в очному протистоянні у польському Вроцлаві зустрілися національні збірні України та Чехії. Команда Сергія Реброва не реалізувала потенціал у другому таймі і поділила очки з чехами (1:1).

Атакуючий півзахисник "синьо-жовтих" Георгій Судаков поділився враженнями від жовтневих матчів збірної України у Лізі націй.

"Високо тримаємо голови після цієї міжнародної паузи! Дуже пишаюсь тим, що ця команда робила на полі!" — написав Георгій Судаков у своєму Instagram.



Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Чехія ви можете на Football.ua.