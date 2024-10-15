Ліга націй

Гравець з'явився на полі за рахунку 1:1, який виявився підсумковим.

Центральний півзахисник Іван Калюжний висловився щодо поєдинку з Чехією, передає офіційний сайт УАФ.

Україна — Чехія 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги націй 14.10.2024

Представник Олександрії з'явився на полі на 64-й хвилині вчорашньої зустрічі, замінивши Тараса Степаненка.

"На жаль, сьогоднішня гра була не такою видовищною, як хотілося б. Про себе можу сказати, що буду старатися кожного матчу віддаватися боротьбі на повну, аби бути корисним команді. Чотири очки — непоганий результат, але шість було б краще. Попереду дві гри, де треба здобути дві перемоги й фінішувати на першому місці в групі", — зазначив Калюжний.

Для 26-річного гравця матч проти Чехії був лише другим у футболці національної команди. Раніше він заявив, що в таку гру нелегко входити на заміну.