Український хавбек поділився своїми думками після гри з чехами.
Іван Калюжний, Getty Images
15 жовтня 2024, 09:00
Півзахисник збірної України Іван Калюжний прокоментував нічийний результат у матчі четвертого туру Ліги націй проти Чехії (1:1).
"Дякую вболівальникам за підтримку. Але хотілося відіграти краще, бути більш впевненим, бо нелегко входити в таку гру на заміну. Але вже як є.
Вихід Тараса Степаненка у старті — це рішення головного тренера. Тарас в команді дуже давно, тож я спостерігав, дивився, як він грає. Особисто я себе почував дуже добре, але чехи — дуже атлетична команда, було непросто.
Дуже радий дебюту за національну команду і намагатимуся продовжувати далі грати, щоб мене викликали у національну команду", — наводить слова Калюжного Суспільне Спорт.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна – Чехія.