Ліга націй

Український хавбек поділився своїми думками після гри з чехами.

Півзахисник збірної України Іван Калюжний прокоментував нічийний результат у матчі четвертого туру Ліги націй проти Чехії (1:1).

"Дякую вболівальникам за підтримку. Але хотілося відіграти краще, бути більш впевненим, бо нелегко входити в таку гру на заміну. Але вже як є.

Вихід Тараса Степаненка у старті — це рішення головного тренера. Тарас в команді дуже давно, тож я спостерігав, дивився, як він грає. Особисто я себе почував дуже добре, але чехи — дуже атлетична команда, було непросто.

Дуже радий дебюту за національну команду і намагатимуся продовжувати далі грати, щоб мене викликали у національну команду", — наводить слова Калюжного Суспільне Спорт.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна – Чехія.